Новый график движения транспорта в Чернигове начнет действовать с 1 августа 2026 г., пишет Politeka.net.

Информацию об этом дает Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи.

Городские власти обновили автобусную сеть после анализа пассажиропотока и обращений жителей, чтобы улучшить транспортное сообщение отдельных районов.

Одним из главных изменений станет обновленный маршрут №30. От остановки «ул. Владимира Коваленко» автобусы будут следовать через улицы 1-й Танковой бригады и Кольцевую в микрорайон «Эпицентр». В обоих направлениях движение будет осуществляться одинаковой схемой.

Благодаря корректировке жители этого района получат более удобное сообщение с другими частями города. В то же время на отрезках, где автобус больше не будет курсировать по старой схеме, останутся маршруты №21, №27, а также троллейбусы №7А и №9.

Новый график движения транспорта в Чернигове предполагает еще одно важное обновление. В городскую маршрутную сеть включили автобус №36, который будет соединять железнодорожный вокзал с улицей Энергетиков. Его путь будет проходить через улицы Ивана Мазепы и Ушинского.

В настоящее время идет подготовка к определению перевозчика, который будет обслуживать новое направление. Для этого будет проведен открытый конкурс в соответствии с установленной процедурой.

В городской администрации также напомнили о возможности бесплатной пересадки владельцам электронного транспортного билета. Воспользоваться ею можно в течение 30 минут после первой регистрации поездки согласно действующим правилам.

Жителей просят учесть изменения при планировании маршрутов. Обновленная схема должна сделать передвижение по городу более комфортным и улучшить доступ в районы, где ранее общественный транспорт был менее доступным.

Источник: Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку.

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