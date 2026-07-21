Украинцам следует быть готовыми к плановым графикам отключения света в Сумской области на 22 июля.

Графики отключения света в Сумской области на 22 июля вводятся в связи с важными плановыми работами, пишет Politeka.net.

Как объясняют энергетики, графики отключения света в Сумской области на 22 июля являются частью комплексного технического обслуживания электрооборудования. Специалисты будут выполнять проверку состояния сетей, профилактику оборудования и необходимые ремонтные работы, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Липоводолинский участок филиала «Роменский район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с проведением плановых работ на КТП-383, 213 отключение состоится 22 июля 2026 года с 12:00 до 16:00 в селе Побыванка:

ул. Полтавська

ул. Русанівського, 3-5

Также, 22 июля 2026 с 08:00 до 16:00 плановые работы будут проводиться в поселке Недрыгайлив. На время выполнения ремонта электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах:

Незалежности — 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

Береговый, пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23

Кроме этого, энергетики сообщили о еще одних запланированных отключениях населенном пункте Недрыгайлив. Так, по данным Сумыоблэнерго, с 08:42 до 20:42 часов часа временные ограничения электроснабжения будут действовать по следующим адресам:

Героив Чорнобыля — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Сумська — 1, 1А, 1Б, 3, 5, 5А/1, 5Б, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 36А.

Источник: Липоводолинский поселковый совет

Источник: Недригайловская община

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: какие детали следует знать о получении.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Сумской области: где можно зарабатывать от 20 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Сумской области: о каких проблемах стало известно.