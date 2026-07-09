Из-за дефицита продуктов в Сумской области в ближайшее время возможны изменения из-за ожидаемого уменьшения урожая абрикосов и персиков, передает Politeka.

Специалисты предупреждают, что это может повлиять как на ассортимент продаж, так и на уровень цен.

По предварительным расчетам, урожай абрикосов в этом году может быть меньше на 40–60% по сравнению с предыдущими сезонами. Для персиков прогнозируемое сокращение составляет около 30-50%. Основной причиной называют весенние погодные аномалии, когда период цветения совпал с резкими колебаниями температур.

Больше всего пострадали садоводческие хозяйства южных и центральных областей Украины, которые традиционно обеспечивают значительную часть рынка косточковых фруктов. Поэтому объемы поставок могут оказаться ниже привычных показателей.

Эксперты отмечают, что частично дефицит продуктов Сумской области способен компенсировать импорт. Среди основных стран-поставщиков рассматривается Турция, Греция, Испания и Молдова. Однако затраты на транспортировку и особенности логистических маршрутов могут отразиться на стоимости фруктов для конечного потребителя.

Аналитики прогнозируют, что цены на отдельные сезонные позиции могут вырасти на 20–80%. Уровень удорожания будет зависеть от реальных объемов сбора урожая, активности импортеров и ситуации на оптовом рынке.

По мнению экономистов, изменения будут происходить постепенно. Важную роль будут играть погодные условия во второй половине лета, результаты сбора фруктов и стабильность поставок в магазины и торговые сети.

Представители рынка советуют внимательно следить за ситуацией, поскольку баланс между спросом и предложением может существенно измениться уже в ближайшие недели.

Источник: agronews

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