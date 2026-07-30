Дефицит продуктов во Львовской области может сказаться на предложениях отдельных видов.

Дефицит продуктов во Львовской области может стать одним из последствий сокращения использования азотных удобрений, ведь аграрии сообщают о проблемах с обеспечением хозяйств и прогнозируют более низкий урожай в новом сезоне, пишет Politeka.net.

По словам фермеров, стоимость азотных удобрений в текущем году выросла более чем на 10%. Кроме этого, весной на рынке наблюдалась временная нехватка, из-за которой отдельные хозяйства не могли своевременно приобрести необходимые ресурсы для подкормки посевов.

Агрономы подчеркивают, что азот остается одним из важнейших частей для развития культур. Его недостаток замедляет рост растений, ухудшает процесс фотосинтеза и оказывает непосредственное влияние на будущую урожайность. Эффективной замены такому компоненту пока нет.

Специалисты отмечают, что использование азотных удобрений сократилось примерно на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Если такая тенденция сохранится, дефицит продуктов во Львовской области может отразиться на предложениях отдельных видов продовольствия и оказать дополнительное давление на цены.

Эксперты объясняют ситуацию сокращением внутреннего производства, трудностями с электро- и газоснабжением, последствиями российских атак, а также логистическими проблемами. Дополнительные расходы формируют более дорогое горючее, акцизная политика и возможное увеличение стоимости железнодорожных перевозок.

По предварительным оценкам, урожайность зерновых культур в этом сезоне может снизиться на 15–20%. Это способно повлиять на объемы экспорта, доходы сельскохозяйственных производителей и бюджетные поступления.

Для улучшения ситуации представители аграрной отрасли предлагают временно отменить таможенную пошлину на импорт азотных удобрений, пересмотреть акцизы на дизельное топливо для сельхозтехники и расширить возможности поставки необходимой продукции в Украину.

Источник: agronews

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.