Жителей Запорожья предупредили об очередных плановых отключениях света, которые запланированы на 31 июля в разных районах города.

Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света, запланированных в Запорожье на 31 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 31 июля связаны с проведением ремонтных, профилактических и технических работ на городских электросетях. Обесточение охватят ряд адресов и будут продолжаться в течение нескольких часов.

Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к периоду отсутствия света – зарядить необходимые устройства и учесть графики при планировании повседневных дел.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», первый этап плановых обесточений состоится с 09:00 до 16:00 часов. В этот период без электроэнергии временно останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:

Исторычна — 30, 34, 34А, 36, 36А

Леонида Жаботынського — 49

Якова Новыцького — 10

просп. Соборный — 145, 145В

Из-за проведения технических мероприятий электроснабжение будет временно ограничено для жителей ряда улиц Запорожья. Второй этап отключений продлится с 09:00 до 17:00 часов. В течение этого времени специалисты будут выполнять комплекс ремонтных и профилактических работ на электросетях города:

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 202

Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120

Замкнута — 1–45, 10, 12–26, 2–8

Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ивана Нечуй-Левыцького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Латвийська — 16, 8А

Мицна — 24–32, 33–39

Руставели — 59–65, 67, 60–66

Сичеславська (Норильська) — 37–57

просп. Моторобудивныкив — 111–145.

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