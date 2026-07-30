Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света, запланированных в Запорожье на 31 июля, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье 31 июля связаны с проведением ремонтных, профилактических и технических работ на городских электросетях. Обесточение охватят ряд адресов и будут продолжаться в течение нескольких часов.
Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к периоду отсутствия света – зарядить необходимые устройства и учесть графики при планировании повседневных дел.
По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», первый этап плановых обесточений состоится с 09:00 до 16:00 часов. В этот период без электроэнергии временно останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:
- Исторычна — 30, 34, 34А, 36, 36А
- Леонида Жаботынського — 49
- Якова Новыцького — 10
- просп. Соборный — 145, 145В
Из-за проведения технических мероприятий электроснабжение будет временно ограничено для жителей ряда улиц Запорожья. Второй этап отключений продлится с 09:00 до 17:00 часов. В течение этого времени специалисты будут выполнять комплекс ремонтных и профилактических работ на электросетях города:
- Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 202
- Грыгория Нелюбова (Толбухина) — 73–111, 78–120
- Замкнута — 1–45, 10, 12–26, 2–8
- Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Ивана Нечуй-Левыцького (Астраханська) — 1–23, 2–34
- Латвийська — 16, 8А
- Мицна — 24–32, 33–39
- Руставели — 59–65, 67, 60–66
- Сичеславська (Норильська) — 37–57
- просп. Моторобудивныкив — 111–145.
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