Временные графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением профилактических работ на 31 июля

Жителей Винницкой области предупредили о плановых графиках отключения света, которые будут введены на 31 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 31 июля продлятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики будут выполнять комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, обновление оборудования и предотвращение аварийных ситуаций.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», плановые работы будут проводиться в Порык. В связи с ремонтом электросетей отдельные потребители временно останутся без электроэнергии с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

Свободы - 27, 30

В этот же день плановые отключения будут продолжаться и в селе Крывошии. Работы будут выполняться с 09:00 до 17:00, а на период их проведения электроснабжение будет временно прекращено для части домов, расположенных на улицах:

Выноградна — 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Гагарина — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56

Набережна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33

Надбужна — 30

Польова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34

Графики отключения света в Винницкой области на 31 июля будут действовать в части села Велыкый Мытник. Обесточивание продлится с 08:00 до 17:00 по адресу:

Урочыще Прымиське — 1, 3.

31.07.2026, с 08:00 до 17:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Будкив. Из-за выполнения профилактических мер временные отключения электроэнергии запланированы на улице:

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: стоимость заметно изменилась.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно найти действительно хороший вариант.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области: кто имеет возможность получить 1000 гривен.