Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке связывают с ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке официально будет введено с 1 августа после решения исполнительного комитета городского совета об изменении стоимости услуги по управлению бытовыми отходами, пишет Politeka.net.

Соответствующее решение уже обнародовали на официальном сайте горсовета . Обновленные расчеты начнут действовать с начала августа 2026 года.

Пересмотр был проведен после анализа рекомендаций профильной комиссии по ценообразованию. В мэрии объяснили, что действующие показатели больше не соответствовали реальным затратам предприятий, обеспечивающих выполнение работ.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж будет составлять 80,39 гривны с человека вместо 61,16 гривны. Владельцы частных домовладений будут платить 81,88 гривны, тогда как раньше сумма равнялась 62,89 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке городские власти связывают, прежде всего, с стремительным ростом стоимости горючего. Дизель за последний период подорожал с 41,89 до 76 гривен за литр, бензин с 49,98 до 72 гривен.

Дополнительное влияние оказали расходы на заработную плату работников, налоговые вычеты, техническое обслуживание спецтранспорта и ремонт оборудования. Именно эти факторы явились основанием для обновления экономических расчетов.

Новые суммы будут применяться при формировании следующих платежных документов. Жители увидят перемены уже в квитанциях за август.

В случае необходимости разъяснения о начислениях можно получить в соответствующих коммунальных службах или через официальные информационные ресурсы городского совета.

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