Украинцам советуют подготовиться к графику отключения света в Кировоградской области на 30 и 31 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 30 и 31 июля вводятся через плановые и профилактические работы, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области 30 и 31 июля необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных элементов сети и повышения надежности электроснабжения.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 30 июля с 09:00 до 17:00 плановые работы будут выполняться в населенном пункте Олександривка. На время ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные адреса:

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Юрия Кулыныча — 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Также 30.07.2026, с 09:00 до 18:00 ремонтные бригады будут работать сразу в селе Розумивка, однако обесточат только следующие улицы:

Набережна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 38, 44, 45, 48, 53, 57, 62

Соловина — 22, 24, 29

Центральна — 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

На следующий день, 31 июля, плановые работы будут продолжаться. Так, с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно ограничено в селе Вищи Верещакы. Обесточивание коснутся отдельных улиц:

Тясмынська — 55, 57, 59, 61, 100, 116, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158

Шкильна — 1, 5

Польова — 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 57

Кроме того, 31.07.2026, с 09:00 до 18:00 ремонтные работы будут проводиться в селе Павлыш. Временные отключения запланированы на улицах:

Коцюбынського пров. — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63

Коцюбынського — 2А.

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