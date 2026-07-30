Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку повʼязують зі зростанням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку офіційно запровадять із 1 серпня після рішення виконавчого комітету міської ради про зміну вартості послуги з управління побутовими відходами, пише Politeka.net.

Відповідне рішення вже оприлюднили на офіційному сайті міськради. Оновлені розрахунки почнуть діяти з початку серпня 2026 року.

Перегляд провели після аналізу рекомендацій профільної комісії з питань ціноутворення. У мерії пояснили, що чинні показники більше не відповідали реальним витратам підприємств, які забезпечують виконання робіт.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж становитиме 80,39 гривні з особи замість 61,16 гривні. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 81,88 гривні, тоді як раніше сума дорівнювала 62,89 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку міська влада пов'язує насамперед зі стрімким зростанням вартості пального. Дизель за останній період подорожчав із 41,89 до 76 гривень за літр, бензин — із 49,98 до 72 гривень.

Додатковий вплив мали витрати на заробітну плату працівників, податкові відрахування, технічне обслуговування спецтранспорту та ремонт обладнання. Саме ці чинники стали підставою для оновлення економічних розрахунків.

Нові суми застосовуватимуть під час формування наступних платіжних документів. Жителі побачать зміни вже у квитанціях за серпень.

У разі потреби роз'яснення щодо нарахувань можна отримати у відповідних комунальних службах або через офіційні інформаційні ресурси міської ради.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки