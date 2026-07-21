Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області стало актуальною темою для обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області може набути чинності вже з 1 серпня 2026 року, якщо після громадського обговорення затвердять нові розцінки на управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Про намір переглянути вартість повідомило комунальне підприємство Гощанської селищної ради «Агентство розвитку Гощі». Наразі триває збір пропозицій і зауважень від жителів громади.

У підприємстві пояснили, що коригування викликане зростанням виробничих витрат. Серед основних чинників називають збільшення прожиткового мінімуму з 3028 до 3328 гривень, підвищення мінімальної заробітної плати з 8000 до 8647 гривень, а також подорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до оприлюднених розрахунків, проєктна вартість збирання та перевезення змішаних побутових відходів становитиме 209,35 гривні за кубічний метр без ПДВ або 251,22 гривні з урахуванням податку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для жителів Гощанської громади передбачає встановлення щомісячної плати на рівні 35,17 гривні з ПДВ на одну особу. Зараз діє тариф у розмірі 26 гривень, тому витрати домогосподарств можуть зрости.

Окремо для споживачів, які уклали індивідуальні договори, пропонують запровадити абонентське обслуговування. Його розмір планують встановити на рівні 3,27 гривні на одну особу щомісяця.

У комунальному підприємстві зазначили, що письмові пропозиції та зауваження прийматимуть протягом семи календарних днів після оприлюднення повідомлення. Після завершення обговорення ухвалять остаточне рішення щодо нових розцінок.

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