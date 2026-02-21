Аналитики прогнозируют, что подорожание продуктов во Львовской области может повлиять на выбор товаров в ближайшие месяцы.

Подорожание продуктов во Львовской области продолжает оказывать ощутимое влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Инормацию об этом жителям предоставляют на сайте Минфин .

Данные мониторинга показывают, что в последний месяц цены на базовые товары выросли в среднем на несколько гривен.

Молочные продукты демонстрируют заметный рост: сметана Простонаше 20% (340 г) подорожала до 67,70 грн. в среднем по магазинам, что на 4,92 грн больше по сравнению с началом января. Разница между заведениями колеблется от 62,50 до 70,30 грн.

Мясные изделия тоже подорожали. Буженина Ятрань (1 кг) в настоящее время стоит в среднем 736,87 грн., увеличившись на 6,67 грн в месяц. Самые высокие цены зафиксированы у Metro – 826,20 грн., самые низкие – у Megamarket – 635,40 грн.

Хлеб ржаной Столичный (950 г) поднялся до 46,50 грн., что на 2,10 грн больше среднемесячного показателя января. Цена остается стабильной только в Metro, где зафиксирован одинаковый уровень за последнюю неделю.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов во Львовской области существенно отразилось на товарах первой необходимости – молочных и мясных изделиях, а также крупах. Эти колебания требуют внимания потребителей при планировании ежедневных покупок.

Следить за изменениями цен и сравнивать предложения в разных сетях помогает контролировать расходы и сохранять семейный бюджет.

Потребителям рекомендуют обращать внимание на акции и сезонные предложения, чтобы смягчить влияние повышения цен на семейный бюджет.

Аналитики прогнозируют, что удорожание продуктов во Львовской области может повлиять на выбор товаров в ближайшие месяцы.

