Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти как в общинах недалеко от столицы, так и непосредственно в городе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно по нескольким частным предложениям, где переселенцам предлагают дома без арендной платы, но с определенными бытовыми условиями, сообщает издание Politeka.net.

В селе Макеевка Белоцерковского района можно поселиться в утепленном кирпичном доме. Там предусмотрено два свободных места, есть газ, электроэнергия, вода из скважины, интернет и отопление.

Внутри оборудована необходимая техника: холодильник, морозильник, стиральная машина, бойлер и телевизор. За проживание платить не нужно, однако жители должны самостоятельно покрывать коммунальные расходы.

Отдельное условие относится к общему быту с 72-летним пенсионером, бывшим врачом. От новых жителей ожидают помощи при приготовлении пищи, а также обычного человеческого общения.

Еще один вариант есть в Вышгородском районе. Комнату на длительный период готовы предоставить одинокой женщине в возрасте от 50 до 60 лет.

Жить придется вместе с 84-летней владелицей. Среди обязанностей – приготовление пищи, уборка и несложный уход за домом и двором.

В доме есть ванна, санузел, газовый котел, печное отопление и Wi-Fi. На участке есть сад, погреб и хозяйственные помещения. Недалеко находятся лес и Десна, а в Киев — около 20 километров.

Предложение есть и в столице. На Выгуровском бульваре переселенцам готовы выделить отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Рассматривают женщину, супружескую пару или маму с ребёнком до 11 лет.

От жителей ожидают помощи пожилым людям в приготовлении пищи, поддержании порядка и выполнении несложных домашних дел. Важными требованиями называют аккуратность, ответственность, спокойный характер и отсутствие вредных привычек.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти как в общинах недалеко от столицы, так и непосредственно в городе. Перед переездом следует подробно согласовать с владельцем срок проживания, оплату ресурсов и перечень домашних обязанностей.

Источник: Допомагай

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