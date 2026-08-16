Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают выдавать в рамках гуманитарной инициативы Всемирной продовольственной программы ООН с участием благотворительных организаций, сообщает издание Politeka.net.
Основными получателями помощи являются внутренне перемещенные лица, пожилые граждане и другие социально уязвимые категории населения.
Содержащие наборы
Один продуктовый комплект ориентировочно рассчитан на месяц. В него входят преимущественно товары, которые могут храниться долго.
Среди основных позиций – мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар и соль.
Также коробки могут содержать мясные и бобовые консервы. Такой состав позволяет обеспечить часть базовых пищевых нужд без специальных условий хранения.
Кто занимается распределением
К реализации проекта привлечены местные благотворительные фонды. Одним из партнеров программы является ADRA, принимающая участие в доставке грузов, формировании коробок и организации передачи помощи.
Подобные инициативы действуют и в других регионах Украины, в частности, на Херсонщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донбассе и Харьковщине.
В то же время порядок получения может отличаться в зависимости от общества. Это связано с количеством желающих, объемами доступных запасов и потребностями местного населения.
Где уточнить информацию
Перед обращением гражданам советуют узнать актуальные правила. В частности, следует проверить перечень необходимых документов, дату распределения и категории людей, которые могут претендовать на поддержку.
Сведения можно получить у координаторов гуманитарных проектов или через местные информационные каналы. О новых партиях и изменениях организаторы сообщают отдельно.
Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области остаются важным направлением продовольственной поддержки. Потенциальным получателям следует следить за объявлениями в своем обществе, ведь график и условия выдачи могут изменяться.
Джерело: ВПП ООН
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