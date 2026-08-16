Часть украинских пенсионеров может каждый месяц получать доплаты в Кировоградской области.

Некоторые категории пенсионеров в Кировоградской области могут получать постоянную доплату к пенсии за особые заслуги перед государством, пишет Politeka.net.

Такое повышение назначают дополнительно к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Как объясняют в ПФУ, сумма доплаты для пенсионеров в Кировоградской области рассчитывается как определенный процент от прожиточного минимума, установленного для людей, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

В зависимости от категории получателя размер повышения может составлять от 23 до 40% от указанной суммы. После смены прожиточного минимума Пенсионный фонд провел соответствующий перерасчет выплат с 1 января 2026 года.

Действующим получателям не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление. Перерасчет производится автоматически, а прибавку выплачивают ежемесячно вместе с основной пенсией.

Кто может получать более 900 гривен

Самая большая надбавка составляет 1038 гривен в месяц. Это 40% прожиточного минимума. На такую ​​сумму могут претендовать Герои Украины, отмеченные орденом Героев Небесной Сотни, а также матери, которые родили и воспитали до шести лет десяти и более детей.

Для матерей, воспитавших девять детей, размер ежемесячной доплаты составляет 1012,05 гривны.

По 986,10 гривен могут получать граждане, награжденные четырьмя или более орденами Украины после провозглашения независимости, а также женщины, которые родили и воспитали восьмерых детей.

Матери, воспитавшие семерых детей, предусматривают выплату в размере 960,15 гривны. Такую же категорию повышения получают лица, удостоенные почетного звания Украины «народный».

Если женщина родила и воспитала шести детей, ежемесячная надбавка для нее составляет 934,20 грн.

Еще одна категория получателей может рассчитывать на 908,25 гривен в месяц. Речь идет о матерях, которые родили по меньшей мере пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если мать умерла или ее лишили родительских прав, а детей фактически воспитывал родитель, право на соответствующее повышение при определенных условиях может перейти к нему.

908,25 грн также предусмотрено для отдельных категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной. В частности, на такую ​​доплату пенсионерам в Кировоградской области могут претендовать ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество во время защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

Кроме того, соответствующее повышение предусмотрено для космонавтов, совершивших полет в космос, а также для спортсменов, дважды или более становившихся победителями Олимпийских, Паралимпийских или Дефлимпийских игр.

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