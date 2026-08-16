Перерасчет пенсии в Кировоградской области для работающих граждан зависит от нескольких факторов.

Перерасчет пенсии в Кировоградской области для граждан, которые после назначения выплаты продолжают работать, зависит, прежде всего, от приобретенного страхового стажа и даты предварительного пересмотра, сообщает издание Politeka.net.

Соответствующий порядок определяет закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании и постановлении правления Пенсионного фонда Украины №10-1 от 18 мая 2018 года.

Если после назначения или предварительного пересмотра выплаты человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, сумма может быть пересмотрена с учетом этого периода. Для расчета принимают заработок, на основе которого уже определили пенсию.

В то же время, по желанию могут учесть и доход, полученный во время дальнейшей работы. Это зависит от того, какой вариант окажется более выгодным для получателя.

Если после предварительного назначения или изменения выплаты прошло менее двух лет, а дополнительный стаж составляет менее 24 месяцев, оснований для досрочного пересмотра нет.

Есть и важный нюанс сроков обращения. Когда заявление вместе с необходимыми документами подают до 15 числа включительно, новый размер устанавливают с первого числа того же месяца. Если документы поступают после 15, отсчет начинается с первого числа следующего месяца.

Отдельно предусмотрен автоматический механизм. Ежегодно с 1 апреля Пенсионный фонд самостоятельно пересматривает выплаты гражданам, которые работают и на 1 марта приобрели необходимые 24 месяца стажа. Такой же подход применяют, если стажа меньше, но с момента предварительного назначения или изменения выплаты прошло два года.

Важно учитывать и статус занятости. Для работающих получателей повышение, связанное с ростом прожиточного минимума, применяют уже после прекращения трудовой деятельности.

О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это позволяет своевременно определить право на предусмотренные законодательством доплаты и надбавки.

В частности, некоторые выплаты доступны только неработающим гражданам. Среди примеров — доплата лицам, которые содержат детей младше 18 лет.

Следовательно, перерасчет пенсии в Кировоградской области для работающих граждан зависит от продолжительности нового стажа, времени после предварительного пересмотра и соответствующих оснований. Перед подачей заявления следует проверить, какой вариант расчета будет финансово более выгодным.

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