Для жителей региона эти правила определяют основные условия, при которых перерасчет пенсии в Николаевской области может быть произведен автоматически или по личному заявлению.

Перерасчет пенсии в Николаевской области для граждан, которые после назначения выплаты продолжают работать, зависит, прежде всего, от приобретенного страхового стажа и сроков предварительного назначения или корректировки, сообщает издание Politeka.net.

Соответствующий порядок определяет часть четвертая статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Также действуют правила, утвержденные постановлением правления Пенсионного фонда № 10-1 от 18 мая 2018 года.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Когда возможно повышение

Если после назначения выплаты человек продолжил трудовую деятельность и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа , размер пенсии может быть пересмотрен.

Расчет производят на основе заработка, который использовали во время предварительного назначения. При определенных условиях в расчет могут взять доход, полученный уже после выхода на пенсию.

Когда стажа менее двух лет, последующая корректировка возможна после того, как от даты назначения или предварительного изменения выплаты истечет 24 месяца .

Когда пересчет производится автоматически

Для работающих получателей предусмотрен и беззаявный механизм. Ежегодно с 1 апреля Пенсионный фонд автоматически пересматривает выплаты тем, кто на 1 марта имеет необходимые 24 месяца стажа после предварительного назначения или перерасчета.

Такой порядок также распространяется на людей, накопивших менее двух лет стажа, но с момента предварительного изменения выплаты прошло не менее 24 месяцев.

Если гражданин самостоятельно обращается с заявлением, важно учесть дату его представления. Документы, представленные в 15 числа включительно , ​​дают основания проводить перерасчет с первого дня текущего месяца. Если обращение последовало после 15-го, новый размер применяют с первого числа следующего месяца.

О трудоустройстве нужно сообщить

Отдельно пенсионерам напоминают об обязанности информировать Пенсионный фонд в случае трудоустройства или увольнения. Сделать это нужно в течение 10 дней .

Причина – часть доплат и повышений предусмотрена именно для неработающих получателей. Среди примеров — прибавка гражданам, которые не работают и содержат детей младше 18 лет.

Поэтому своевременное уведомление об изменении статуса помогает избежать неправильного начисления и последующей корректировки выплат. Для жителей региона эти правила определяют основные условия, при которых перерасчет пенсии в Николаевской области может быть произведен автоматически или по личному заявлению.

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