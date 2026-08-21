Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться по-новому из-за изменений.

Одесскую область ожидает изменений в механизме финансирования отдельной денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, пишет Politeka.net.

В Украине запускают экспериментальный проект, по которому бюджетные средства будут направляться непосредственно получателю на специальный счет, а не учреждению, которое предоставляет социальные услуги.

Новый порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2026 г. № 966. Документ вводит принцип «деньги ходят за человеком» для финансирования стационарного ухода и поддержанного проживания.

Важно, что речь идет не о новой выплате для всех ВПЛ в Одесской области. Эксперимент будет распространяться только на определенные категории переселенцев, нуждающихся в соответствующих социальных услугах через возраст или состояние здоровья.

Кто из ВПЛ в Одесской области может получить финансирование

Воспользоваться новым механизмом смогут две категории внутриперемещенных лиц:

пожилые люди;

люди с инвалидностью.

При этом одного только статуса ВПЛ для участия в проекте недостаточно. Человек должен нуждаться в стационарном уходе или поддержанном проживании.

Для других переселенцев порядок назначения и получения государственной помощи остается по-прежнему. То есть запуск эксперимента не означает автоматического назначения новых выплат всем ВПЛ.

Как изменится принцип выплаты средств

Главное нововведение касается именно того, кому будут поступать бюджетные средства. Ранее финансирование социальных услуг направлялось непосредственно заведению, которое обеспечивало уход или проживание. Теперь деньги будут зачисляться на специальный счет человека, имеющего право на соответствующую услугу.

Средства будут целевое назначение — их можно будет использовать для оплаты предусмотренных социальных услуг. Таким образом, финансирование будет привязано не к конкретному учреждению, а к получателю.

Отдельно предусмотрели условия для ВПЛ, которым право на соответствующие социальные услуги уже было определено ранее. Им не нужно повторно проходить всю процедуру оформления – помощь и обслуживание будут продолжаться на основании уже принятого решения.

Следовательно, новый механизм, прежде всего, изменяет способ финансирования социального ухода для определенных категорий ВПЛ. Для большинства переселенцев в Одесской области правила получения других видов государственной поддержки остаются в силе.

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