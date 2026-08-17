Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также может включать младенческие товары.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области поступает в волонтерские организации и координационные пункты, где жители могут получить необходимые вещи, консультации и психологическую поддержку, сообщает Politeka.

Одна из таких площадок работает в Одессе – координационный центр «Луганского ХАБа». В будни переселенцам из Луганской области выдают продуктовые и другие необходимые наборы. Специалисты также предоставляют консультации по доступным программам через телефонную линию.

Отдельное направление относится к семьям с маленькими детьми. В ячейке «Гостиная хата» жителям Приморского района со статусом ВПЛ передают подгузники.

Для получения комплекта необходимо иметь паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и свидетельство о рождении ребенка.

Материальная поддержка дополняется психологическими консультациями. Переселенцы могут бесплатно пообщаться со специалистом онлайн. Такие встречи помогают справиться со стрессом после вынужденного переезда и легче адаптироваться к новым условиям.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области также может включать младенческие товары. При наличии необходимых документов семьям выдают детские коляски и кроватки.

Воспользоваться этой поддержкой могут переселенцы с действующей справкой ВПЛ, оформленной в течение определенного организаторами периода. Дополнительно следует подтвердить право на получение соответствующих вещей.

Работу таких пунктов обеспечивает сотрудничество с международными благотворительными организациями. Благодаря этому волонтерам удается пополнять запасы и расширять список доступных сервисов.

Перед визитом советуют связаться с конкретной ячейкой. Следует уточнить график работы, наличие нужных вещей и перечень документов, ведь объем поставок и правила выдачи могут изменяться.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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