Дефицит продуктов в Полтавской области более целесообразно рассматривать как риск сокращения предложения отдельных товарных категорий.

Дефицит продуктов в Полтавской области в ближайшее время может проявиться из-за уменьшения производства отдельных круп, в том числе гречихи, проса и ячменя, сообщает Politeka.

Самые заметные изменения наблюдаются в гречневом сегменте. По оценке аналитической службы ИА «АПК-Информ», объем выпуска этого года составляет около 70,8 тыс. тонн. Это на 37,7% меньше показателя предыдущего сезона.

Сокращение предложения уже сказалось на стоимости сырья. По итогам 2025 года средний показатель реализации гречихи приблизился к 14 тысячам гривен за тонну. В розничной торговле килограмм крупы стоил около 80 гривен, причем разница между регионами достигала 20 гривен.

Еще ощутимее снизились объемы проса. Нынешний результат оценивается примерно в 60 тыс. тонн — почти втрое меньше, чем раньше.

Запасов для нужд пищевой индустрии пока хватает. В то же время рыночное напряжение уже отразилось на стоимости пшена. В мае 2026 средний ценник составил 57,1 грн за килограмм.

Ячменный сегмент также показывает спад. Нынешний объем оценивается в 5,2 млн тонн. В то же время эксперты не видят оснований говорить о нехватке сырья для внутренней переработки.

Несмотря на это, ячневая крупа подорожала. В мае ее средняя стоимость достигла около 26 грн за килограмм, что на 7% больше начала года.

Дефицит продуктов в Полтавской области более целесообразно рассматривать как риск сокращения предложения отдельных товарных категорий, а не как масштабную проблему с обеспечением населения.

Для покупателей основным следствием могут стать дополнительные затраты на привычную еду. Последующая ситуация будет зависеть от результатов нового урожая, доступности сырья и расходов, необходимых для его переработки.

Источник: agroportal

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