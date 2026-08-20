Перерасчет пенсии с 1 сентября в Полтавской области не предусматривает одинакового увеличения для работающих получателей.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Полтавской области зависит от приобретенного страхового стажа и даты предварительного назначения или пересмотра выплаты, сообщает Politeka.

Если после назначения пенсионер продолжает работать, для нового расчета обычно нужно накопить не менее 24 месяцев страхового стажа. При этом могут учитывать заработок, на основе которого определили предварительную сумму или доход, полученный уже во время дальнейшей работы.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Когда стажа меньше двух лет, повторный пересмотр возможен после истечения 24 месяцев от предварительного назначения или корректировки.

Для части работающих граждан процедура проходит автоматически. Пенсионный фонд ежегодно производит такой расчет с апреля, если до начала марта выполнено необходимое условие стажа или от предварительного пересмотра прошло два года.

Если человек подает заявление самостоятельно, важное значение имеет дата обращения. Документы, принятые до 15 числа включительно, позволяют применить новую сумму с первого дня текущего месяца. Если обращение произошло позже, изменения будут действовать со следующего месяца.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Полтавской области не предусматривает одинакового увеличения для работающих получателей. Окончательный размер зависит от продолжительности страхового периода и показателей заработка.

Отдельно следует помнить об изменении статуса занятости. После трудоустройства или увольнения гражданин должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней.

Это необходимо из-за того, что некоторые доплаты доступны только неработающим лицам. Среди таких выплат — надбавка для граждан, удерживающих детей младше 18 лет.

После увольнения также может измениться размер выплаты из-за перерасчета, связанного с увеличением прожиточного минимума.

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