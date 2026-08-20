В связи с важными ремонтами введены графики отключения света в Черкасской области на 21 августа.

Графики отключения света в Черкасской области на 21 августа будут действовать по отдельным адресам и многие часы подряд, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 21 августа не одинаковы для всей области: они касаются конкретных улиц и номеров домов, поэтому перед планированием важных дел жителям рекомендуют проверить свой адрес в актуальном перечне.

По данным «Черкассыоблэнерго», с 08:00–17:00 не будет электричества в части села Юрчыха. Обесточенными оставят дома, расположенные по следующим адресам:

Джерельна — 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59

Тясмынська — 3

В селе Жаботын электроснабжение по отдельным адресам планируется ограничить с 08:00 до 17:00. Таким образом, максимально возможная продолжительность перерыва будет составлять девять часов. Ограничения будут действовать на улицах:

Садова — 1, 1/4, 10, 11, 14, 14/Д, 15, 17, 17/1, 18, 2, 20, 23, 25, 47, 6, 7, 8, 9

Завадивська — 10, 2, 6, 8

Д. Кушнира — 2, 4, 6

Соборный — 1, 1/Д, 11, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ф. Швеця — 60, 68, 70

Также 21 августа с 08:00 до 17:00 плановые ограничения предусмотрены в селе Лузанивка. Временное обесточивание будет касаться отдельных домов по следующим адресам:

Зарична - 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 5, 8, 8/Д

В городе Камянка ограничения электроснабжения запланированы с 08:00 до 17:00. В список попали дома на таких улицах:

Берегова — 17, 17/А, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Е. Войцехивського — 22/А

В. Волкова — 1, 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 3, 3/А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 8, 9.

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