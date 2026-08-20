Украинцы были предупреждены о новых графиках отключения света в Харьковской области на 21 августа.

Графики отключения света в Харьковской области на 21 августа связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Такие работы должны обеспечить более стабильную работу энергетической инфраструктуры и снизить риск возникновения аварийных ситуаций. В то же время, на время проведения работ следует быть готовыми к графикам отключения света в Харьковской области на 21 августа и зарядить все необходимые устройства.

В селе Спартасы электроснабжение планируют ограничить с 09:00 до 16:00. Обесточение охватит не весь населенный пункт, а только дома по указанным адресам. В график попали улицы:

Ботанична - 1, 2, 4, 4А, 5

Еще одно длительное отключение запланировано в селе Санжары. Здесь электроэнергия может отсутствовать с 09:00 до 16:10. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Спортывна — 138, 175

Плановые работы коснутся и города Люботын. Здесь ограничения электроснабжения запланированы с 09:00 до 16:10. Без света временно могут остаться потребители по следующим адресам:

в-д Запоризькый — 3, 4, 6, 8, 10, 10А

в-д Касича — 1, 4, 5, 6, 8

в-д Крымськый — 3, 5, 7, 9

в-д Львивськый — 3, 4

в-д Мыхайла Вербыцького — 3

в-д Проселыщный — 1, 2, 3, 5, 6

в-д Садовый — 7, 11

в-д Свитанковый — 3/2, 4

в-д Шыпшыновий — 2/5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Б. Хмельныцького — 3, 5, 6, 6А, 7, 7A, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20/6, 21, 22/7, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38/11, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52/2, 52А

Васыля Данылевського — 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25/13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53А, 54/9, 58/21

Васыля Мовы — 1/191, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17/53, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58А, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74/2, 76/1, 78, 79, 80, 82, 86

Весела — 1/10, 2/8, 3/4, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/7, 14, 15, 16, 17, 38

Водянська — 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Гранта — 3, 6, 11, 18

Деповська — 66, 66 кв.1, 66 кв.2, 66 кв.3, 66 кв.4, 66 кв.5, 70, 159, 161, 161А, 163, 165/1, 167/2, 169, 171, 173А, 175, 177, 179, 185, 187, 189, 193А, 195, 197, 199/1, 201/2, 203, 205, 207, 209, 211/1, 215, 217, 219

Дружбы — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/38, 12, 13, 14

Захысныкив Украины — 86/2, 88/1

Касича — 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/10, 18 кв.1, 18 кв.2, 19/2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33/35

Клавдии Шульженко — 1/5, 2/57, 3, 5, 6, 7, 8/23, 9, 10, 12/27, 13/11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26/18, 27/1, 28, 28А, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 52

Ключова — 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23

Леся Курбаса — 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7/49, 8, 10, 11, 12/52, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5

Максыма Гайдаша — 1/181, 1А, 2/183, 3/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30/2

Медова — 17/92

Мыхайла Вербыцького — 1А, 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8А, 9, 11, 12/1, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17/1, 18/2, 19/2, 22/2, 23, 24/1, 25, 26, 28, 30, 32, 34

Новодорожня — 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 11

Пидгирна — 1 кв.48, 3, 5, 7, 7 кв.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кв.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 60, 61, 62

Партызанська — 1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

Проселыщна — 1, 2А, 3/41, 4, 5, 6/56, 11, 13, 15, 17, 19

Ричкова — 1/21, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15

Сковороды — 2/21, 2/213, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

пров. Богдана Хмельныцького — 4, 8/12, 9А

пров. Бузковый — 3/22, 3А, 4, 6А, 9, 11, 13

пров. Веселый — 1/23, 3, 5, 7

пров. Водопровидный — 1/2, 3, 4, 5А, 6

пров. Ключевый — 1/2, 1/2А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8/15, 9/17

пров. Мыхайла Вербыцького — 1/20, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10

пров. Пидгирный — 3, 4, 6, 8, 10, 11/35

пров. Партызанськый — 3, 4, 5, 6/10

пров. Ричковый — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4 кв.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 37, 39

пров. Сергия Пывоварова — 1/32, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 11, 12/2, 13, 14/1, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23/4, 24, 26, 27, 28/2, 29, 31, 32/16, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54.

Источник: Люботинская городская территориальная община

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