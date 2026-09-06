В Пенсионном фонде Украины рассказали, какой размер доплаты для пенсионеров доступен в Днепропетровской области.

Украинские пенсионеры, в частности, жители Днепропетровской области, могут получать возрастную доплату к пенсии, сообщает Politeka.net.

Ее размер зависит от возраста и постепенно увеличивается после достижения 70, 75 и 80 лет. Максимальная сумма такой надбавки составляет 570 гривен в месяц.

По информации Пенсионного фонда Украины, дополнительная выплата предусмотрена для пенсионеров, достигших установленного возраста и отвечающих определенным условиям.

Сумма доплаты в Днепропетровской области зависит от возрастной категории пенсионера. В настоящее время предусмотрены следующие размеры:

от 70 до 74 лет – 300 грн в месяц;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

При этом переход к следующей возрастной категории не означает, что украинцу во второй раз начислят всю сумму доплаты. При расчете учитывается надбавка, которую человек уже получал.

Например, по достижении 75 лет общий размер возрастной доплаты должен составлять 456 гривен. Если раньше украинец уже получал 300 гривен, ему дополнительно насчитают 156 гривен. В результате общая сумма надбавки составит 456 гривен. После 80-летия размер возрастной доплаты увеличивается до 570 гривен.

Кто может получить выплату

Возрастная надбавка не назначается абсолютно всем пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет. Одним из важнейших условий является размер пенсии.

В частности, пенсия человека не должна превышать 10340,35 гривны. Если украинец удовлетворяет установленным требованиям, доплату назначают автоматически.

Это означает, что жителям Днепропетровской области, имеющим право на такую ​​выплату, не нужно отдельно подавать заявление или собирать документы для его назначения.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Возрастная доплата начисляется автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Пенсионеру не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд только для того, чтобы оформить эту надбавку.

В то же время, есть нюанс с первым месяцем выплаты. Если пенсионер достигает 70, 75 или 80 лет первого числа месяца, ему не начислят полную сумму надбавки за весь месяц.

В таком случае выплату рассчитывают пропорционально количеству дней после достижения требуемого возраста.

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