Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут получить пожилые украинцы при соблюдении важных условий.

При определенных условиях пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную доплату в Харьковской области в размере 1038 гривен, пишет Politeka.net.

Однако сам факт достижения 80-летнего возраста не является достаточным основанием для его назначения. Право на доплаты зависит от состояния здоровья и обстоятельств обитания человека.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, претендент должен проживать сам и нуждаться в постоянной посторонней помощи. При этом не должно быть трудоспособных лиц, которые по закону обязаны его содержать.

Сколько составляет доплата за уход в Харьковской области

Основное требование — документально подтвердить, что человек из-за состояния здоровья не способен самостоятельно обеспечивать свои бытовые нужды и нуждается в постоянном уходе.

Основанием для назначения выплаты является заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК). В документе должна быть указана потребность пенсионера в постоянной помощи другого лица.

Сумма зависит от прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. Закон предусматривает выплату в размере 40% этого показателя.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 гривен. Соответственно, ежемесячная сумма такой государственной помощи равна 1038 гривен.

Как оформить выплату после 80 лет в Харьковской области

Для назначения выплаты недостаточно достичь 80 лет — сначала нужно получить медицинское подтверждение.

Пенсионеру следует обратиться к семейному врачу. Если состояние здоровья дает основания полагать, что человеку необходима постоянная помощь, медик направляет ее на врачебно-консультативную комиссию.

После прохождения ЛКК пенсионер получает соответствующее заключение. Далее необходимо подать в Пенсионный фонд заявление и документы, подтверждающие право государственной помощи.

После проверки поданных материалов орган ПФУ принимает решение о назначении надбавки.

В то же время, стоит не путать эту выплату с возрастной надбавкой. При установленных законом условиях ее назначают автоматически по достижении соответствующего возраста. Доплата за необходимость ухода имеет другой порядок оформления и требует медицинского подтверждения.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Харьков и Сумы в зоне повышенной опасности: новое оружие могло появиться в россиян, детали.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсии в Харьковской области: на что могут рассчитывать украинцы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: как увеличились цены.