В сентябре в Кировоградской области отдельные пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную доплату в размере 1297,50 гривны, пишет Politeka.net.
Однако такая надбавка предусмотрена не всем получателям военных пенсий. Право на нее зависит от вида пенсии и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
Как пояснили в ПФУ, речь идет о неработающих гражданах, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и финансово содержащих нетрудоспособных членов своей семьи. Соответствующие условия назначения выплаты определяет Пенсионный фонд Украины.
Кому назначают доплаты в Кировоградской области
Для получения доплаты член семьи, на которого она устанавливается, должен удовлетворять определенным требованиям. В частности, такой человек не должен получать собственную пенсию, государственную социальную помощь или другие предусмотренные законодательством выплаты.
К нетрудоспособным могут относиться, в частности, дети до 18 лет. Также в эту категорию могут попадать совершеннолетние дети, если инвалидность им была установлена еще до достижения совершеннолетия.
Важно, что выплату могут установить на каждого нетрудоспособного члена семьи, отвечающего определенным законодательством критериям.
Какой размер выплаты
Сумма надбавки в Кировоградской области привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Она составляет 50% соответствующего показателя.
В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2595 гривен. Поэтому размер доплаты равняется 1 297,50 гривны в месяц.
Итак, речь идет фактически о почти 1 300 гривен дополнительно к основной пенсии. Это не разовая помощь: при наличии права средства выплачивают ежемесячно вместе с пенсионной выплатой.
Если на иждивении пенсионера находится несколько нетрудоспособных членов семьи, надбавку могут назначить на каждого из них при условии соответствия установленным требованиям.
Как оформить надбавку
В отличие от других пенсионных доплат, эта выплата не назначается автоматически. Пенсионеру необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
К заявлению следует добавить документы, подтверждающие наличие нетрудоспособного члена семьи и право на получение надбавки. После рассмотрения представленных материалов Пенсионный фонд проверяет соответствие заявителя установленным условиям и принимает решение.
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