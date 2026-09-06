Доплаты пенсионерам в Кировоградской области могут получить не все украинцы.

В сентябре в Кировоградской области отдельные пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную доплату в размере 1297,50 гривны, пишет Politeka.net.

Однако такая надбавка предусмотрена не всем получателям военных пенсий. Право на нее зависит от вида пенсии и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Как пояснили в ПФУ, речь идет о неработающих гражданах, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и финансово содержащих нетрудоспособных членов своей семьи. Соответствующие условия назначения выплаты определяет Пенсионный фонд Украины.

Кому назначают доплаты в Кировоградской области

Для получения доплаты член семьи, на которого она устанавливается, должен удовлетворять определенным требованиям. В частности, такой человек не должен получать собственную пенсию, государственную социальную помощь или другие предусмотренные законодательством выплаты.

К нетрудоспособным могут относиться, в частности, дети до 18 лет. Также в эту категорию могут попадать совершеннолетние дети, если инвалидность им была установлена ​​еще до достижения совершеннолетия.

Важно, что выплату могут установить на каждого нетрудоспособного члена семьи, отвечающего определенным законодательством критериям.

Какой размер выплаты

Сумма надбавки в Кировоградской области привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Она составляет 50% соответствующего показателя.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2595 гривен. Поэтому размер доплаты равняется 1 297,50 гривны в месяц.

Итак, речь идет фактически о почти 1 300 гривен дополнительно к основной пенсии. Это не разовая помощь: при наличии права средства выплачивают ежемесячно вместе с пенсионной выплатой.

Если на иждивении пенсионера находится несколько нетрудоспособных членов семьи, надбавку могут назначить на каждого из них при условии соответствия установленным требованиям.

Как оформить надбавку

В отличие от других пенсионных доплат, эта выплата не назначается автоматически. Пенсионеру необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие наличие нетрудоспособного члена семьи и право на получение надбавки. После рассмотрения представленных материалов Пенсионный фонд проверяет соответствие заявителя установленным условиям и принимает решение.

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