Дефицит в Винницкой области может усилить давление на цены и доступность отдельных товаров осенью.

Дефицит продуктов в Винницкой области может стать одним из последствий изменений в работе крупных торговых сетей, осенью 2026 года рассматривающих переход на прямые поставки от производителей, сообщает Politeka.

Причиной таких решений стали удары по продовольственным базам и складским помещениям. Повреждения инфраструктуры уже создавали временные перебои с ассортиментом в магазинах, поэтому ритейлеры ищут способы сократить зависимость от централизованного хранения.

По новой схеме часть продукции будет доставлена ​​непосредственно от предприятий в торговые точки. Это позволит быстрее пополнять полки и уменьшить риски, связанные с повреждением больших складов.

В то же время, такая модель может сказаться на стоимости покупок. Сети придется увеличить расходы на перевозку, организацию маршрутов и доставку небольших партий. Дополнительное давление создает удорожание горючего.

Эксперт Игорь Гарбарук отмечает, что осенью цены на продукты могут снова пойти вверх. Нынешнее снижение стоимости отдельных позиций, в частности яиц и сезонных овощей, в значительной степени объясняется поступлением нового урожая.

Ситуация будет зависеть и от результатов сбора. При благоприятном сезоне большие объемы позволят производителям распределить затраты, в то время как слабая урожайность способна усилить ценовое давление.

Кроме логистики на конечную сумму влияют электроэнергия, аренда складских площадей, оплата труда и производственные затраты. В результате дополнительную нагрузку бизнес, вероятно, частично перенесет на потребителя.

На фоне этих факторов дефицит в Винницкой области может усилить давление на цены и доступность отдельных товаров осенью.

Источник: novyny.live

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