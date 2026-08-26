В среду, 26 августа, аварийный ремонт на сетях оставил без воды более 4000 жителей Шевченковского района Запорожья. Коммунальщики заменяют задвижки на четырех улицах, воду обещают вернуть после 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на 26–27 августа — не единственное коммунальное неудобство для города на этой неделе. В среду, 26 августа, из-за аварийного ремонта без водоснабжения остались более 4000 жителей Шевченковского района.

Об этом сообщает местное издание «Справжнє» со ссылкой на КП «Водоканал». С 08:00 до 17:00 коммунальщики заменяют задвижки диаметром 300 мм, 150 мм и 100 мм на четырех улицах — Хлебной, Белогорской, Радостной и Юности.

Всего временно без водоснабжения остались 1719 частных домов, в которых проживают около 4300 человек. Речь идет о жилом секторе Шевченковского района города.

Чтобы люди не остались без питьевой воды, «Водоканал» организовал подвоз автоцистернами. Набрать воду можно по двум адресам — улица Юности, 70а и улица Молочная, 36.

Где набрать воду и когда восстановят подачу

Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ, ориентировочно после 17:00. Пока продолжается ремонт, автоцистерны с питьевой водой дежурят на улице Юности, 70а и улице Молочной, 36. За изменениями в графике следите на официальных страницах КП «Водоканал».

Напомним, накануне, 25 августа, более 3000 жителей Запорожья также оставались без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ — в тот раз в Космическом районе города.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 25 августа: в водоканале назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье: где без водоснабжения остались сотни домов.