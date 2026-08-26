У середу, 26 серпня, аварійний ремонт на мережах залишив без води понад 4000 мешканців Шевченківського району Запоріжжя. Комунальники замінюють засувки на чотирьох вулицях, воду обіцяють повернути після 17:00.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26–27 серпня — не єдина комунальна незручність для міста цього тижня. У середу, 26 серпня, через аварійний ремонт без водопостачання залишилися понад 4000 мешканців Шевченківського району.

Про це повідомляє місцеве видання «Справжнє» з посиланням на КП «Водоканал». Із 08:00 до 17:00 комунальники замінюють засувки діаметром 300 мм, 150 мм та 100 мм на чотирьох вулицях — Хлібній, Білогірській, Радісній та Юності.

Загалом тимчасово без водопостачання залишилися 1719 приватних будинків, у яких проживають близько 4300 осіб. Йдеться про житловий сектор Шевченківського району міста.

Щоб люди не лишилися без питної води, «Водоканал» організував підвіз автоцистернами. Набрати воду можна за двома адресами — вулиця Юності, 70а та вулиця Молочна, 36.

Де набрати воду та коли відновлять постачання

Водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт, орієнтовно після 17:00. Поки триває ремонт, автоцистерни з питною водою чергують на вулиці Юності, 70а та вулиці Молочній, 36. За змінами у графіку слідкуйте на офіційних сторінках КП «Водоканал».

Нагадаємо, напередодні, 25 серпня, понад 3000 мешканців Запоріжжя також залишалися без водопостачання через аварійні ремонтні роботи — того разу у Космічному районі міста.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі 25 серпня: у водоканалі назвали, які вулиці залишилися без водопостачання.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі: де без водопостачання залишилися сотні будинків.