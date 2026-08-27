Главным изменением в сентябрьских платежках одесситов станет подорожание воды — тариф подняли сразу на 86%. Электроэнергия и газ для населения остались без изменений, поэтому существенно вырастет лишь часть счета за воду.

Пересчет пенсий в Одесской области уже повлиял на часть выплат, а теперь одесситов ждет и рост сумм в коммунальных платежках. Как сообщает Times.od.ua, главным изменением для горожан в сентябре стало подорожание воды.

Новый тариф на водоснабжение и водоотведение вступил в силу еще с 15 августа, поэтому сентябрьские квитанции уже будут рассчитываться по обновленным цифрам. Вместо прежних 35,16 грн за кубометр теперь придется платить 65,54 грн с НДС — рост составил 86%.

Из-за такого повышения средний счет жителей вырос на 200–350 гривен в месяц. Наибольший рост ощутят семьи, которые активно пользуются водой: приготовление пищи, стирка и ежедневные гигиенические нужды умножаются на новый тариф.

Остальные составляющие платежки пока остались неизменными. Электроэнергия для населения стоит 4,32 грн за кВт·ч, газ от «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр, а распределение от «Одесгаза» обходится примерно в 1,79 грн за кубометр.

Ориентировочные итоговые суммы за сентябрь выглядят так: владельцы однокомнатных квартир (1 человек) заплатят от 1 300 до 1 500 грн в месяц, а семьи в двух-трехкомнатных квартирах (2–3 человека) — от 1 850 до 2 250 грн.

Важно: сентябрь входит в межотопительный сезон, поэтому плата за тепло в этом месяце не начисляется. Но уже с ноября, когда в Одессе стартует отопительный сезон, суммы в платежках вырастут еще — ожидаемое увеличение составляет в среднем 1 800–3 000 гривен в зависимости от площади жилья и наличия домового счетчика тепла.

Как проверить правильность начислений

Одесситам стоит сверить квитанции: тариф за воду должен быть указан как 65,54 грн за кубометр с НДС, тогда как в предыдущих платежках стояло 35,16 грн. Отдельно проверьте, что за сентябрь не начислена плата за отопление, а объем потребленной воды совпадает с показаниями счетчика.

В перспективе суммы могут измениться еще раз: Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги, представила концепцию постепенного перехода к рыночным ценам. В будущем это может вызвать рост тарифов на газ и электроэнергию и отразиться на платежках.

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