Денежная помощь в Днепропетровской области становится доступной всё большему числу жителей. В Апостоловской городской территориальной громаде Криворожского района стартовала регистрация на выплаты от благотворительного фонда «Право на защиту».

Помощь предоставляют в рамках проекта «ЕДИНСТВО — Объединённая программа денежной помощи в Украине». Финансирование осуществляет Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ).

Размер выплаты составляет 1800 грн на одного человека в месяц. Поскольку программа охватывает шестимесячный период, всего каждый участник может получить 10 800 грн.

Подать заявку могут лица и домохозяйства, которые соответствуют условиям регистрации. Важное условие: претенденты ранее не должны были регистрироваться на денежную помощь от благотворительного фонда «СпивДия», Общества Красного Креста Украины или других благотворительных фондов.

денежная помощь в Днепропетровской области

Как зарегистрироваться на помощь

Предрегистрационную заявку можно подать самостоятельно через онлайн-форму, ссылка на которую опубликована на официальной странице громады. Детали программы также доступны в чат-боте @yednist_uhf_r2p_bot.

Для вопросов работает горячая линия 0 800 750 104 и электронная почта cash.assistance@r2p.org.ua.

Дополнительно жители громады могут обратиться в отдел ветеранской и социальной политики (кабинет 17) по телефону 068 99 69 724.

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