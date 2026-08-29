Денежная помощь в Днепропетровской области: в Апостоловской громаде стартовала регистрация на выплаты от благотворительного фонда «Право на защиту». По информации Апостоловской территориальной громады, помощь составляет 1800 грн на человека в месяц, то есть 10 800 грн за шесть месяцев.

Денежная помощь в Днепропетровской области становится доступной всё большему числу жителей. В Апостоловской городской территориальной громаде Криворожского района стартовала регистрация на выплаты от благотворительного фонда «Право на защиту».

Помощь предоставляют в рамках проекта «ЕДИНСТВО — Объединённая программа денежной помощи в Украине». Финансирование осуществляет Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ).

Размер выплаты составляет 1800 грн на одного человека в месяц. Поскольку программа охватывает шестимесячный период, всего каждый участник может получить 10 800 грн.

Подать заявку могут лица и домохозяйства, которые соответствуют условиям регистрации. Важное условие: претенденты ранее не должны были регистрироваться на денежную помощь от благотворительного фонда «СпивДия», Общества Красного Креста Украины или других благотворительных фондов.

Как зарегистрироваться на помощь

Предрегистрационную заявку можно подать самостоятельно через онлайн-форму, ссылка на которую опубликована на официальной странице громады. Детали программы также доступны в чат-боте @yednist_uhf_r2p_bot.

Для вопросов работает горячая линия 0 800 750 104 и электронная почта cash.assistance@r2p.org.ua.

Дополнительно жители громады могут обратиться в отдел ветеранской и социальной политики (кабинет 17) по телефону 068 99 69 724.

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