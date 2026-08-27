Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 28 августа по 3 сентября обещают синоптики: температура держится в пределах +25...+26°, а перепад составит всего 1° — регион переживает спокойный переход от августа к сентябрю.

Синоптики уже предупреждали о непогоде накануне в Одесской области, но новый недельный прогноз обещает более стабильные условия: температура днем удержится в пределах +25...+26°, а осадки ожидаются лишь один день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 28 августа по 3 сентября дневная температура в Одесской области будет колебаться от +25° до +26°, а ночная — от +18° до +22°.

В пятницу, 28 августа, воздух днем прогреется до +25°, ночью термометры покажут +18°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 29 августа, столбики термометров днем поднимутся до +26° — это самый теплый день недели. Ночью воздух охладится до +19°, облачность останется малой, без осадков.

В воскресенье, 30 августа, днем удержится +26°, ночью — +21°. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, температура днем останется на отметке +26°, ночью опустится до +21°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, днем также ожидается +26°, ночью — +21°. Облачность малая, осадков не будет.

В среду, 2 сентября, воздух днем прогреется до +26°, ночью — до +21°. Малооблачная погода удержится без осадков.

В четверг, 3 сентября, неделя завершится температурой +25° днем и +22° ночью — самой теплой ночью за весь период. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 29 августа, с температурой +26°, а самыми прохладными — пятница, 28 августа, и четверг, 3 сентября, с дневными +25°. Перепад температур за весь период составляет всего 1°, поэтому регион переживает редкую спокойную неделю без резких изменений. Осадки прогнозируют только в пятницу, 28 августа.

В пятницу, когда возможны осадки, одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. В остальные дни, когда температура держится на отметке +25...+26°, синоптики советуют пить достаточно воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца в середине дня.

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