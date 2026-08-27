Подорожание проезда в Полтавской области коснулось Лубен: стоимость проезда в общественном транспорте города подняли до 16 гривен.

Подорожание проезда в Полтавской области продолжается — теперь новый тариф ввели в Лубнах. Стоимость проезда в общественном транспорте города повысили до 16 гривен.

О подорожании сообщило Суспільне. В Лубнах пассажиры теперь будут платить за одну поездку в общественном транспорте 16 гривен вместо прежней, более низкой, цены.

Лубны стали еще одним городом Полтавской области, где пересмотрели тарифы на проезд. Ранее новые цены ввели в областном центре: в Полтаве проезд в маршрутках подорожал до 22 гривен, а билеты в троллейбусах и коммунальных автобусах также выросли в цене.

Для пассажиров Лубен это означает, что привычная поездка теперь стоит дороже. Новый тариф в 16 гривен касается общественного транспорта города, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальную стоимость билета непосредственно у перевозчика.

Что нужно знать пассажирам

После повышения тарифа пассажирам советуют уточнять стоимость проезда на конкретном маршруте, поскольку она может отличаться в зависимости от перевозчика и расстояния. Информацию об актуальных тарифах, а также о возможных льготах для отдельных категорий граждан можно получить у перевозчиков или на официальных ресурсах Лубенской громады.

Повышение тарифа означает, что пассажирам, которые ежедневно пользуются общественным транспортом Лубен, придется закладывать большие расходы на дорогу. Чтобы избежать недоразумений, стоит иметь при себе точную сумму для оплаты проезда или пользоваться теми способами оплаты, которые предлагает перевозчик.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Полтаве: сколько стоят билеты в троллейбусах и автобусах с сегодняшнего дня.

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