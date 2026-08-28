Графики отключения света в Одесской области 29 и 30 августа предусматривают плановые отключения. Из-за профилактических работ энергетики временно отключат электроэнергию в период с 08:00 до 19:00.

Графики отключения света в Одесской области на 29 и 30 августа снова обновились — энергетики предупредили о временных отключениях в пределах громады. Об этом сообщает официальный сайт Вбуялицкой громады.

По информации АО «ДТЭК Одесские электросети», отключения связаны с профилактическими работами. Их проводят, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в электрических сетях.

В течение 29 и 30 августа, в период с 08:00 до 19:00, без электроэнергии могут оставаться жители таких сел: Гонората, Глубочек, Качуровка, Новый Мир, Вишневое, Великая Кондратовка, Оброчное, Федоровка, Ставки, Вестерничаны и Петровка.

Графики отключения света в Одесской области 29 и 30 августа являются плановыми. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, позаботиться о запасе воды и фонариках. Точное время возвращения света будет зависеть от того, насколько быстро бригады завершат работы на местах.

Расписание на 29 августа громада публикует одним сообщением, а график на 30 августа — отдельным. Жителей просят сверяться с актуальными списками адресов на официальном сайте, прежде чем планировать дела.

Что делать во время планового отключения

Перед отключением стоит выключить из розеток электроприборы, чтобы избежать перепадов напряжения после восстановления подачи света. Холодильник желательно открывать как можно реже. Об аварийных ситуациях на линиях следует сообщать в диспетчерскую службу ДТЭК Одесские электросети.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Одесской области на 27–28 августа: ДТЭК предупредил, какие адреса останутся без электричества.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Одесской области 26 и 27 августа: где жители останутся надолго без электроэнергии.