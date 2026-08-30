Графики отключения света в Киевской области на неделю с 31 августа по 6 сентября опубликовали местные громады: плановые отключения затронут Узинскую и Бородянскую территориальные громады.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 31 августа по 6 сентября обновились — энергетики ДТЭК продолжают профилактические работы в электрических сетях. О плановых отключениях 1 и 2 сентября сообщает Узинская городская территориальная громада.

В пределах Узинской громады свет будут отключать 1 сентября преимущественно с 08:00 до 20:00. Дольше всего — с 08:30 до 19:30 — без электроэнергии будет дом на улице Ярослава Мудрого, 116/Г в городе Узин.

Под отключения также попадут села Блощинцы и Ивановка. В Блощинцах без света останутся улицы Белоцерковская, Героев Украины и С. И. Мельниченко, в Ивановке — улица Злагоды, 83.

В самом Узине плановые работы охватят улицы Белоцерковскую, Гоголя, Гоголя Николая, Заводскую, Затишную, Киевскую, Коханка, Коцюбинского и 8 км.

Отключения на Бородянщине 31 августа

Графики отключения света на 31 августа обнародовал и Бородянский поселковый совет. В селе Дмитровка электроэнергии не будет с 08:00 до 19:00, в Шибеном — с 09:00 до 19:30 (улицы Кооперативная и Петровского, 3А), в Пилиповичах — с 09:00 до 17:00.

В Пилиповичах отключения затронут более двух десятков улиц: Веселую, Вишневую, Воровского, Горную, Грушевую, Дачную, Дружбы, Железнодорожную, Лесную, Макийчукову, Мира, Молодежную, Независимости, Петровского, Полевую, Привокзальную, Свитанковую, Соборности, Солнечную, Сосновую и Шевченко.

Что делать во время отключения света

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды и свечей. В ДТЭК подчеркивают, что графики ориентировочные, а время восстановления электроснабжения может сдвигаться в зависимости от хода работ.

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