Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай»: владельцы бесплатно принимают переселенцев, а ищущие выбирают варианты по региону, количеству людей и сроку проживания.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области — не единственный вид поддержки переселенцев. Самой острой проблемой остается крыша над головой, и найти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области теперь можно через онлайн-платформу проекта ОО «Допомагай» (dopomagai.org), где владельцы бесплатно предлагают свои дома и квартиры людям, которые из-за войны потеряли жилье.

Платформа работает как онлайн-сервис поиска бесплатного жилья. В форме поиска переселенец выбирает страну «Украина», регион — Днепропетровская область, указывает количество людей и отмечает, кого готовы принять владельцы. Среди вариантов: кто угодно, семьи с детьми, семьи без детей, женщины, дети, пожилые люди, мужчины, а также возможность заехать с животными — котами или собаками.

Отдельный фильтр касается срока проживания. Владельцы предлагают приют на любой срок, на период войны, на несколько дней или на одну ночь. Поэтому сервис подходит и для длительного размещения семьи в области, и для короткого транзита.

Как найти бесплатное жилье

Чтобы увидеть доступные варианты, зайдите на сайт dopomagai.org, в разделе «Найти жилье» выберите регион «Днепропетровская область» и нажмите «Поиск». Результаты отображаются списком или на карте, поэтому видно, где именно расположено жилье. Далее остается связаться с владельцем напрямую через платформу.

Сервис бесплатный для обеих сторон: переселенцы не платят аренду, а владельцы добровольно предоставляют жилье. Также на сайте есть разделы «Предоставить жилье» и «Проспонсировать жилье» — для тех, кто готов принять людей или финансово поддержать их размещение.

Проект реализует общественная организация «Допомагай» (ЕГРПОУ 44780004, г. Ирпень Киевской области). Интерфейс доступен на украинском, английском и русском языках, а с вопросами можно обратиться на почту службы поддержки support@dopomagai.org.

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