Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 29 августа по 4 сентября показывает стабильно тёплую погоду без резких перепадов: максимум днём поднимется до +26°, а в конце недели, в пятницу, 4 сентября, возможны осадки.

предыдущий прогноз погоды для региона обещал непогоду, однако новая неделя принесет одесситам стабильное тепло без резких колебаний. Синоптики сообщают, что температура удержится в пределах +25...+26° днём, а небольшие осадки возможны лишь в последний день прогнозируемого периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области с 29 августа по 4 сентября будут колебаться от +25° до +26°, а ночные — от +19° до +22°.

В субботу, 29 августа, воздух прогреется до +26°, а ночью охладится до +19°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 30 августа, днём также ожидается +26°, ночью — +21°. Облачность переменная, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 31 августа, столбики термометров днём опустятся до +25° — это самый прохладный день недели. Ночью будет +21°, небо малооблачное, осадков не будет.

Во вторник, 1 сентября, температура днём поднимется до +26°, ночью — до +20°. Облачность незначительная, осадков не прогнозируют.

В среду, 2 сентября, днём удержится отметка +26°, а ночью будет самая прохладная ночь недели — всего +19°. Небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 3 сентября, днём так же +26°, ночью — +21°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В пятницу, 4 сентября, днём удержится +26°, ночью — +22°, это самая тёплая ночь недели. Небо малооблачное, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым тёплым днём недели станет суббота, 29 августа, с температурой +26° днём, а самым прохладным — понедельник, 31 августа, когда воздух прогреется лишь до +25°. Общий перепад температур за неделю составляет всего 1°, поэтому погода будет стабильной. Осадки прогнозируют только в пятницу, 4 сентября.

Поскольку максимальная температура недели не превышает +26°, а перепад составляет лишь 1°, погода будет благоприятной для прогулок и повседневных дел. Однако в пятницу, 4 сентября, синоптики прогнозируют осадки, поэтому стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулём.

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