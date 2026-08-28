В Сумской области планируют установить около 150 модульных жилых домов для внутренне перемещенных лиц. Часть проекта финансирует Правительство Швейцарской Конфедерации.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Сумской области — важная тема для региона, где с 2022 года российская армия повредила или разрушила около 15,4 тысячи жилых зданий. Недавно Сумская ОВА, громады области и компания «DMBAU» подписали договоры на реализацию проекта по установке модульных жилых домов для переселенцев.

Как сообщает издание City.Sumy.Ua, при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации в десяти громадах области запланирована установка 90 модульных домов. Подготовка к монтажу уже идет: в семи громадах определены и выделены земельные участки, а в пяти уже подготовлены территории для монтажных работ.

В каких громадах появятся модульные дома

Согласно подписанным соглашениям, модульное жилье планируют установить в Путивльской, Кролевецкой, Лебединской, Бурынской и Роменской громадах. В целом проект охватывает десять громад Сумской области.

Кроме основного проекта, область может получить еще от 40 до 50 модульных домов в рамках отдельного конкурса по дополнительному финансированию. Точное количество будет зависеть от объема привлеченных средств.

По предварительным подсчетам, в области с 2022 года российская оккупационная армия повредила или разрушила примерно 15,4 тысячи жилых зданий. Сколько именно переселенцев и эвакуированных будут претендовать на модульное жилье — пока неизвестно.

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