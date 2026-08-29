КП «Горводоканал» сообщил об аварийном отключении воды из-за порыва водопровода. Без водоснабжения остались жители сразу трех улиц — в списке 33 дома.

Отключение воды в Сумах фиксируют второй день подряд — после вчерашних аварийно-ремонтных работ сегодня, 29 августа, коммунальщики снова вынуждены перекрывать водоснабжение из-за нового порыва водопровода.

Как сообщает КП «Горводоканал», для ликвидации порыва водопровода с 09:00 прекращена подача воды в дома сразу на трех улицах города. Ремонтные работы уже выполняются, однако точное время восстановления водоснабжения пока неизвестно.

Какие адреса остались без воды

Без водоснабжения оказались жители следующих домов:

улица Героев Крут: 66а, 66б, 60/3, 62, 64, 66;

улица Героев Крут: 68а, 68б, 70а, 70б, 72, 74а, 76, 78, 80а, 80б, 82а, 82б, 82в, 84а, 84б;

улица Збройных Сил Украины: 57а, 57б, 59а, 59б, 61а, 63а, 63б, 65а, 65б.

Всего без воды остались 33 многоквартирных дома. Больше всего адресов — 16 домов — на улице Героев Крут (от №68а до №84б).

Когда восстановят водоснабжение

В водоканале отмечают, что ремонтные работы уже ведутся, а водоснабжение обещают восстановить сразу после их завершения. Точного времени коммунальщики не называют, однако обычно ликвидация подобных порывов длится от нескольких часов до конца рабочего дня.

Узнать актуальную информацию о ходе ремонтных работ можно по телефонам диспетчерской службы КП «Горводоканал»: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.

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