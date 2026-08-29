КП «Міськводоканал» повідомило про аварійне відключення води через порив водомережі. Без водопостачання залишилися мешканці одразу трьох вулиць — у списку 33 будинки.

Відключення води у Сумах фіксують другий день поспіль — після вчорашніх аварійно-ремонтних робіт сьогодні, 29 серпня, комунальники знову змушені перекривати водопостачання через новий порив водомережі.

Як повідомляє КП «Міськводоканал», для ліквідації пориву водомережі з 09:00 припинено подачу води до будинків одразу на трьох вулицях міста. Ремонтні роботи вже виконуються, однак точний час відновлення водопостачання наразі невідомий.

Які адреси залишилися без води

Без водопостачання опинилися мешканці таких будинків:

вулиця Героїв Крут: 66а, 66б, 60/3, 62, 64, 66;

вулиця Героїв Крут: 68а, 68б, 70а, 70б, 72, 74а, 76, 78, 80а, 80б, 82а, 82б, 82в, 84а, 84б;

вулиця Збройних Сил України: 57а, 57б, 59а, 59б, 61а, 63а, 63б, 65а, 65б.

Загалом без води залишилися 33 багатоквартирних будинки. Найбільше адрес — 16 будинків — на вулиці Героїв Крут (від №68а до №84б).

Коли відновлять водопостачання

У водоканалі зазначають, що ремонтні роботи вже проводяться, а водопостачання обіцяють відновити одразу після їх завершення. Точного часу комунальники не називають, однак зазвичай ліквідація подібних поривів триває від кількох годин до кінця робочого дня.

Дізнатися актуальну інформацію про хід ремонтних робіт можна за телефонами диспетчерської служби КП «Міськводоканал»: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

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