Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 30 августа по 5 сентября показывает, что синоптики ожидают два дождливых дня, а максимальная температура воздуха поднимется до +26°.

ранее опубликованный прогноз погоды для Одесской области предупреждал о дождях в конце августа, а новая неделя с 30 августа по 5 сентября принесет синоптикам менее дождливую, но переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут держаться в пределах от +23° до +26°, а ночью воздух будет охлаждаться до +19…+21°.

В воскресенье, 30 августа, в Одесской области ожидается переменчивая облачность, днем воздух прогреется до +25°, а ночью охладится до +21°, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, небо будет малооблачным, столбики термометров днем покажут +24°, ночью — +19°, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, погода останется малооблачной: днем +24°, ночью +19°, дождя не предвидится.

В среду, 2 сентября, облачность малооблачная, температура днем удержится на отметке +24°, ночью опустится до +19°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, ожидается облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +26° — это будет самый теплый день недели, ночью — +20°, без осадков.

В пятницу, 4 сентября, облачность малооблачная, днем температура опустится до +23° — самой низкой дневной отметки за неделю, ночью — +21°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 5 сентября, облачность переменчивая, днем +25°, ночью +19°, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 3 сентября, с дневной температурой +26°, а самым прохладным днем будет пятница, 4 сентября, когда термометры покажут +23°. Перепад дневных температур за неделю составит всего 3°, поэтому резких изменений погоды не ожидается. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в среду, 2 сентября, и в пятницу, 4 сентября.

В дни с возможными осадками — среду, 2 сентября, и пятницу, 4 сентября — одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем, поскольку дорожное покрытие может стать скользким. В остальные дни недели, когда воздух будет прогреваться до +24…+26°, комфортно проводить время на свежем воздухе, однако не стоит забывать о питьевом режиме днем.

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