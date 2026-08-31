Как очистить сковороду от нагара — вопрос, который волнует многих после неудачного завтрака или ужина.

Как очистить сковороду от нагара — вопрос, который возникает после неудачного завтрака или ужина. Простые домашние способы, помогающие размягчить и удалить пригоревший жир, рассказывают на ютуб-канале Home Cleaning Hacks.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Самый простой вариант — залить сковороду водой, чтобы она полностью покрыла пригоревший участок, добавить несколько капель средства для мытья посуды и поставить на плиту. Воду доводят до легкого кипения и держат на слабом огне 8–10 минут. Затем плиту выключают, дают посуде постоять еще несколько минут, и пригоревший слой аккуратно поддевают деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

Пищевая сода и уксус

Для более стойкого нагара сухую сковороду посыпают содой, осторожно добавляют белый уксус — смесь начнет пениться. Через несколько минут добавляют немного воды до образования пасты и держат посуду на слабом огне около пяти минут, после чего протирают мягкой губкой. Сода с уксусом дают преимущественно реакцию нейтрализации, поэтому больше всего помогает именно механическая очистка после размягчения.

Замачивание с салфеткой для сушилки

Нестандартный метод — замочить сковороду в теплой воде, положив внутрь одну-две салфетки для сушилки одежды, и оставить на несколько часов или на ночь. После этого остатки жира легче снимаются мягкой губкой. Главное — тщательно вымыть посуду, чтобы не осталось следов средства из салфетки.

Крем тартар для нержавеющей стали

От налета и радужных пятен на нержавеющей стали помогает винный камень (крем тартар). Несколько столовых ложек порошка добавляют в воду, доводят до кипения и держат на слабом огне 10–12 минут. После остывания загрязнения вытирают мягкой губкой.

Соль и масло для чугуна

Чугунную сковороду очищают иначе: на поверхность насыпают крупную соль, добавляют немного масла и протирают бумажным полотенцем. Соль работает как мягкий абразив. После очистки чугун вытирают насухо, слегка прогревают и наносят очень тонкий слой масла, чтобы сохранить защитный слой.

Сода и средство для мытья посуды

Для старого нагара готовят густую пасту из пищевой соды и небольшого количества средства для мытья посуды. Ее наносят на загрязнение, оставляют на некоторое время и счищают мягкой губкой. Алюминиевую фольгу как скребок лучше не использовать: она может поцарапать антипригарное покрытие.

Как предотвратить пригорание

На ютуб-канале Home Cleaning Hacks советуют не оставлять сковороду без присмотра даже «на минутку», правильно подбирать температуру и не перегревать посуду. Для нержавеющей стали помогает предварительный нагрев и добавление масла перед продуктами. И главное — не сдирать нагар силой: жесткие металлические щетки портят покрытие. Сначала загрязнение размягчают, а затем осторожно удаляют.





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