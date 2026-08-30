Прогноз погоды в Харьковской области с 31 августа по 6 сентября: лето завершится умеренным теплом, а сентябрь принесет кратковременные дожди.

Стремительный перепад температур в Харьковской области синоптики фиксировали накануне этой недели, а теперь регион ждет завершение лета с кратковременными дождями. Новый прогноз охватывает период с 31 августа по 6 сентября, и главная тенденция недели — постепенное снижение дневных температур на фоне дождливых дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, неделя будет теплой, но с постепенным снижением дневной температуры. Кратковременные дожди вероятны дважды, поэтому часть планов стоит сверять с прогнозом осадков.

В целом в течение недели днем воздух прогреется от +23° до +27°, а ночью температура будет колебаться от +14° до +17°. В понедельник, 31 августа, воздух днем прогреется до +26°, а ночью столбики термометров опустятся до +14°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 1 сентября, температура днем поднимется до самой высокой отметки недели — +27°, ночью будет +15°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В среду, 2 сентября, днем удержится такая же теплая погода — до +27°, ночью +15°. Облачность малооблачная, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, воздух днем охладится до +26°, ночью потеплеет до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 4 сентября, температура днем опустится до +25°, ночью составит +15°. Облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 5 сентября, днем станет самое прохладное за неделю — воздух прогреется лишь до +23°, ночью до +16°. Облачность переменная, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 6 сентября, дневная температура удержится на отметке +23°, ночью поднимется до +17° — это самая теплая ночь недели. Небо ожидается малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным — суббота, 5 сентября, когда днем не превысит +23°. Общий перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в среду, 2 сентября, и в субботу, 5 сентября.

В дни с возможными осадками — среду и субботу — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку днем температура держится в пределах +23...+27°, синоптики советуют не забывать о воде и легкой одежде, а активные дела планировать на более прохладные утренние или вечерние часы.

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