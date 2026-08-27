Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 28 серпня по 3 вересня показує: синоптики очікують дощові дні у другій половині періоду, а денна температура коливатиметься від +23° до +28°.

прогноз погоди на прощання з літом у Харківській області вже попереджав про сюрпризи наостанок, і новий тиждень з 28 серпня по 3 вересня підтверджує цю тенденцію: синоптики очікують чотири дні з можливими опадами, а максимальна денна температура підніметься до +28°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +23° до +28°, а нічна – від +13° до +19°.

У п’ятницю, 28 серпня, у Харківській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолодиться до +14°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 29 серпня, хмарність залишиться мінливою, стовпчики термометрів удень підіймуться до +25°, вночі – до +13°. Дощу синоптики не обіцяють.

У неділю, 30 серпня, погода залишиться сухою: удень +26°, вночі +14°, хмарність мінлива.

У понеділок, 31 серпня, температура сягне пікового значення тижня – +28° удень, вночі повітря охолодиться до +18°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 1 вересня, вдень утримається спекотна позначка +28°, вночі – +17°. Хмарність мінлива, можливі опади.

У середу, 2 вересня, температура вдень залишиться на рівні +28°, вночі підійметься до +19° – найтеплішої ночі за тиждень. Небо буде малохмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, тиждень завершиться легким зниженням: удень +26°, вночі +18°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 31 серпня, з температурою +28°, а найпрохолодніше буде у п’ятницю, 28 серпня, коли вдень не перевищить +23°. Перепад між цими показниками становить 5°. Опади синоптики прогнозують чотири дні – у понеділок, вівторок, середу та четвер.

У дні з можливими опадами – 31 серпня, 1, 2 та 3 вересня – варто мати при собі парасольку і бути обережними на дорозі, особливо за кермом. У теплі дні, коли температура сягає +28°, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця.

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