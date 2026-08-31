С 1 сентября основные тарифы на коммунальные услуги не изменились, однако вода в ряде городов уже подорожала: во Львове тариф вырос более чем вдвое, поэтому суммы в сентябрьских платежках заметно вырастут.

Тарифы на коммунальные услуги в сентябре в основном остались без изменений, однако вода в ряде городов уже подорожала: во Львове тариф вырос более чем вдвое, поэтому суммы в сентябрьских платежках заметно вырастут.

Тариф на свет в сентябре

С началом сентября цена электроэнергии для населения не изменилась. Правительство продлило действие текущего тарифа на ближайшие месяцы, поэтому оснований для роста платежек пока нет. Владельцы электрического отопления и дальше будут платить по льготной цене на определенный объем потребления в месяц. Владельцам двухзонных счетчиков в ночные часы начисляют еще более выгодный тариф.

Тариф на газ в сентябре

Цена газа для бытовых потребителей компании «Нафтогаз Украины» также остается неизменной, и пересматривать ее в ближайшие месяцы не планируют. На эту компанию приходится подавляющее большинство бытовых потребителей. У других поставщиков расценки для населения отличаются, поэтому итоговая сумма в платежке зависит от выбранной компании.

Сколько будем платить за свет и газ

Свет для населения по-прежнему будет стоить 4,32 грн за кВт·ч — этот тариф правительство продлило как минимум до 31 октября 2026 года. Владельцы электрического отопления с 1 октября будут платить по льготной цене 2,64 грн за кВт·ч на первые 2 000 кВт·ч в месяц. Для двухзонных счетчиков в ночное время, с 23:00 до 7:00, действует тариф 2,16 грн за кВт·ч. Газ от «Нафтогаз Украины» стоит 7,96 грн за кубометр, и такой цена будет до 30 апреля 2027 года.

Тарифы на воду: в каких городах платежки выросли

В отличие от света и газа, тарифы на воду определяет каждый водоканал отдельно. Их утверждают органы местного самоуправления после согласования с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Из-за этого стоимость водоснабжения и водоотведения в разных городах может заметно отличаться. Поэтому в сентябре часть городов получила более высокие начисления за водоснабжение и водоотведение.

Заметнее всего вода подорожала во Львове: еще с 1 августа тариф на водоснабжение вырос с 25,88 до 56,38 грн за кубометр — то есть более чем вдвое. Именно поэтому львовяне в сентябрьских платежках увидят существенно большие суммы. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на «Факты. ICTV».

Как проверить свой тариф на воду

Тариф именно вашего водоканала можно найти на официальном сайте предприятия или в квитанции за предыдущий месяц — там указана цена за кубометр. Если сумма в платежке заметно выросла без предварительного уведомления, стоит обратиться в свой водоканал за разъяснением. В то же время домохозяйствам с субсидией размер помощи пересчитывают с учетом новых тарифов, поэтому у большинства получателей осенью субсидия вырастет.

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