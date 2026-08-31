З 1 вересня основні тарифи на комунальні послуги не змінилися, однак вода в низці міст уже подорожчала: у Львові тариф зріс більш ніж удвічі, тож суми у вересневих платіжках помітно зростуть.

Тарифи на комунальні послуги у вересні здебільшого залишилися без змін, однак вода в низці міст уже подорожчала: у Львові тариф зріс більш ніж удвічі, тож суми у вересневих платіжках помітно зростуть.

Тариф на світло у вересні

З початку вересня ціна електроенергії для населення не змінилася. Уряд продовжив дію чинного тарифу на найближчі місяці, тож підстав для зростання платіжок поки немає. Власники електричного опалення й надалі платитимуть за зниженою ціною на певний обсяг споживання на місяць. Власникам двозонних лічильників у нічні години нараховують ще вигідніший тариф.

Тариф на газ у вересні

Ціна газу для побутових споживачів компанії «Нафтогаз України» також лишається незмінною, і переглядати її найближчими місяцями не планують. На цю компанію припадає переважна більшість побутових споживачів. В інших постачальників розцінки для населення відрізняються, тож підсумкова сума в платіжці залежить від обраної компанії.

Скільки платитимемо за світло і газ

Світло для населення й надалі коштуватиме 4,32 грн за кВт·год — такий тариф уряд продовжив щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Власники електроопалення з 1 жовтня платитимуть за пільговою ціною 2,64 грн за кВт·год на перші 2 000 кВт·год на місяць. Для двозонних лічильників у нічний час, з 23:00 до 7:00, діє тариф 2,16 грн за кВт·год. Газ від «Нафтогаз України» коштує 7,96 грн за кубометр, і такою ціна буде до 30 квітня 2027 року.

Тарифи на воду: у яких містах платіжки зросли

На відміну від світла й газу, тарифи на воду визначає кожен водоканал окремо. Їх затверджують органи місцевого самоврядування після погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Через це вартість водопостачання і водовідведення в різних містах може помітно відрізнятися. Тому у вересні частина міст отримала вищі нарахування за водопостачання і водовідведення.

Найпомітніше вода подорожчала у Львові: ще з 1 серпня тариф на водопостачання зріс з 25,88 до 56,38 грн за кубометр — тобто більш ніж удвічі. Саме тому львів'яни у вересневих платіжках побачать суттєво більші суми. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на «Факти. ICTV».

Як перевірити свій тариф на воду

Тариф саме вашого водоканалу можна знайти на офіційному сайті підприємства або в квитанції за попередній місяць — там зазначена ціна за кубометр. Якщо сума в платіжці помітно зросла без попереднього повідомлення, варто звернутися до свого водоканалу за роз'ясненням. Водночас домогосподарствам із субсидією розмір допомоги перераховують з урахуванням нових тарифів, тож у більшості отримувачів восени субсидія зросте.

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