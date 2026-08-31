Графики отключения света в Днепропетровской области 1 и 2 сентября обнародовали энергетики: без света временно останутся жители Жёлтых Вод, Вольногорска, Днепровского, Днепра и нескольких сёл области.

Графики отключения света в Днепропетровской области на этой неделе дополнены адресами на 1 и 2 сентября. Об этом сообщает ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Графики отключения света в Днепропетровской области 1 и 2 сентября охватывают Жёлтые Воды, Вольногорск, село Днепровское, часть Днепра и населённые пункты, о которых информирует ДТЭК.

Жёлтые Воды: света не будет с 07:30 до 18:00

1 сентября: ул. Авангардная, ул. Футбольная, разъезд Тищенко.

2 сентября: ул. Григория Сковороды, ул. Даниила Нечая, ул. Донбасская, ул. Желторечанская, ул. Калиновая, ул. Кооперативная, ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Яровая, ул. Сентябрьская, ул. Сергея Федорченко, ул. Соборная, ул. Футбольная, пер. Медовый, пер. Родинный, разъезд Тищенко.

Вольногорск: с 07:30 до 18:00

1 сентября: ул. Строителей, ул. Варена, ул. Горняков, ул. Защитников Украины, ул. Металлург, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Юрия Устенко.

2 сентября: бульвар Мира, ул. Молодёжная, ул. Центральная.

Днепровское и Днепр

Село Днепровское, 1–2 сентября с 09:00 до 17:30: ул. Набережная, ул. Спортивная, ул. Стрелецкая, ул. Чумацкая, пер. Спортивный, пер. Школьный.

Город Днепр, 2 сентября с 08:00 до 18:00: ул. Макарова, ул. Холодноярская.

Сообщение ДТЭК

ДТЭК сообщает об отключениях 1 сентября с 08:00 до 18:00. Перечень: с. Ивано-Михайловка — ул. Украинская; пгт Губиниха — ул. Речная; с. Королёвка — ул. Активная, ул. Крымская, ул. Молодёжная, ул. Пушкина, ул. Районная, ул. Раховнича; с. Хащевое — ул. Овчаренко.

Энергетики просят заранее зарядить телефоны и павербанки и учитывать график в своих планах.

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