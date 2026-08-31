Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 1 та 2 вересня оприлюднили енергетики: без світла тимчасово залишаться мешканці Жовтих Вод, Вільногірська, Дніпровського, Дніпра та кількох сіл області.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на цей тиждень доповнено адресами на 1 та 2 вересня. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 1 та 2 вересня охоплюють Жовті Води, Вільногірськ, село Дніпровське, частину Дніпра та населені пункти, про які інформує ДТЕК.

Жовті Води: світла не буде з 07:30 до 18:00

1 вересня: вул. Авангардна, вул. Футбольна, розїзд Тищенко.

2 вересня: вул. Григорія Сковороди, вул. Данила Нечая, вул. Донбасівська, вул. Жовторічанська, вул. Калинова, вул. Кооперативна, вул. Мостова, вул. Набережна, вул. Поштова, вул. Ярова, вул. Вереснева, вул. Сергія Федорченка, вул. Соборна, вул. Футбольна, пров. Медовий, пров. Родинний, розїзд Тищенко.

Вільногірськ: з 07:30 до 18:00

1 вересня: вул. Будівельників, вул. Варена, вул. Гірників, вул. Захисників України, вул. Металург, вул. Садова, вул. Степова, вул. Центральна, вул. Юрія Устенка.

2 вересня: бульвар Миру, вул. Молодіжна, вул. Центральна.

Дніпровське та Дніпро

Село Дніпровське, 1–2 вересня з 09:00 до 17:30: вул. Набережна, вул. Спортивна, вул. Стрілецька, вул. Чумацька, пров. Спортивний, пров. Шкільний.

Місто Дніпро, 2 вересня з 08:00 до 18:00: вул. Макарова, вул. Холодноярська.

Повідомлення ДТЕК

ДТЕК повідомляє про вимкнення 1 вересня з 08:00 до 18:00. Перелік: с. Івано-Михайлівка — вул. Українська; с-ще Губиниха — вул. Річкова; с. Королівка — вул. Активна, вул. Кримська, вул. Молодіжна, вул. Пушкіна, вул. Районна, вул. Рахівнича; с. Хащеве — вул. Овчаренка.

Енергетики просять заздалегідь зарядити телефони та павербанки й врахувати графік у планах.

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