Графики отключения света в Полтавской области 1 и 2 сентября уже опубликованы: часть сел останется без электроэнергии на 12 часов подряд.

Графики отключения света в Полтавской области на начало сентября уже опубликованы: 1 и 2 сентября часть сел обесточат на 12 часов подряд. Об этом сообщает Новосанжарская громада.

Согласно опубликованным графикам отключения света в Полтавской области 1 и 2 сентября, 1 сентября с 8:00 до 20:00 временные перерывы в электроснабжении возможны в таких населенных пунктах:

с. Федоренки, с. Гуньки, с. Демидовка, с. Запселье, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовиты, с. Пятихатки, с. Радочины, с. Рокитное, с. Степовка, с. Потоки, с. Онищенки, с. Щербаки, с. Варакуты, с. Ковали.

На следующий день, 2 сентября, в те же часы — с 8:00 до 20:00 — без света могут остаться:

с. Онищенки, с. Федоренки, с. Щербаки, с. Варакуты, с. Демидовка, с. Ковали, с. Радочины, с. Щербухи, с. Яремовка, с. Гуньки, с. Запселье, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовиты, с. Пятихатки, с. Рокитное, с. Степовка, с. Потоки.

Как подготовиться к отключению света

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а также сделать запас питьевой воды. Холодильник и морозильную камеру в период обесточивания лучше не открывать, чтобы продукты дольше оставались холодными. Если в доме есть электроприборы, работающие от аккумулятора, их стоит подготовить заранее.

В случае плановых отключений график может уточняться: жителям советуют следить за объявлениями громады и оператора системы распределения.

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Как сообщала Politeka, графики отключения света в Полтавской области 28 и 29 августа: какие населенные пункты обесточат.