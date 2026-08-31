Графіки відключення світла в Полтавській області 1 та 2 вересня вже опубліковано: частина сіл залишиться без електроенергії на 12 годин поспіль.

Графіки відключення світла в Полтавській області на початок вересня вже опубліковано: 1 та 2 вересня частину сіл знеструмлять на 12 годин поспіль. Про це повідомляє Новосанжарівська громада.

Згідно з оприлюдненими графіками відключення світла в Полтавській області 1 та 2 вересня, 1 вересня з 8:00 до 20:00 тимчасові перерви в електропостачанні можливі в таких населених пунктах:

с. Федоренки, с. Гуньки, с. Демидівка, с. Запсілля, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовіти, с. П'ятихатки, с. Радочини, с. Рокитне, с. Степівка, с. Потоки, с. Онищенки, с. Щербаки, с. Варакути, с. Ковалі.

Наступного дня, 2 вересня, у ті самі години — з 8:00 до 20:00 — без світла можуть залишитися:

с. Онищенки, с. Федоренки, с. Щербаки, с. Варакути, с. Демидівка, с. Ковалі, с. Радочини, с. Щербухи, с. Яремівка, с. Гуньки, с. Запсілля, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовіти, с. П'ятихатки, с. Рокитне, с. Степівка, с. Потоки.

Як підготуватися до відключення світла

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а також зробити запас питної води. Холодильник і морозильну камеру в період знеструмлення краще не відкривати, щоб продукти довше лишалися холодними. Якщо в домі є електроприлади, що працюють від акумулятора, їх варто підготувати напередодні.

У разі планових відключень графік може уточнюватися: мешканцям радять стежити за оголошеннями громади та оператора системи розподілу.

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