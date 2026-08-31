Графики отключения света в Николаевской области 1 и 2 сентября опубликовали энергетики.

Графики отключения света в Николаевской области на 1 и 2 сентября уже опубликованы — без света частично останутся областной центр и ряд населённых пунктов. Об этом сообщает Николаевоблэнерго.

1 сентября: какие улицы Николаева обесточат

В понедельник, 1 сентября, в областном центре электроэнергию будут отключать с 9:00 до 17:00. В графике — переулки 1-й и 2-й Молодёжные, улицы Вольная, Молодёжная, Повстанская, Благотворительная, Бугского казачества, Верхняя, Комарова, Отрадная, Силикатная, Черноморского казачества, переулки Молодёжный, Свободы, Спутников, Елизарова и улица Юрия Тютюнника.

С 8:00 до 17:00 график будет действовать в громадах: Березань (ул. Березань, Набережная, Центральная), Ижецкое (Полевая, Центральная), Осетровка (Лиманная, Независимости, Осетровка, Пискарёва, СТ «Букет», СТ «Простор», СТ «Урожай»), Черноморка (Заводская) и Ровное (Зелёная, Й. Слепого, Набережная, Нагорная, Новая, пер. Новый, Садовая, Центральная, Юбилейная).

2 сентября: адреса отключений

Во вторник, 2 сентября, с 9:00 до 17:00 в Николаеве обесточат улицы 10-я Линия, 6-я Продольная, Генерала Алексея Алмазова, Леваневцев, Спортивная, Е. Логинова, Индустриальная, Курортная, пер. Курортный, а также Железнодорожный посёлок и Старый инвалидный хутор.

За пределами областного центра свет будут отключать в Новопетровке (Нагорная, Садовая, Спортивная), Костычах (Набережная), Архангельском (Зелёная, Нагорная, Шевченко), Вольной Поляне (Вишнёвая, Садовая), Ермоловке (Вишнёвая, Молодёжная, Пушкина, Центральная, Школьная), Зелёном Гае (Лесная), Катериновке (Полевая), Кашперо-Николаевке (Луговая, Мира, Молодёжная, Почтовая, Степная, Центральная), Лысянке (Мира), Лукьяновке (Лебедя, Молодёжная, Победы, Привольнянская, Примакова, Садовая, Центральная, Щербака), Любарке (Лесная), Михайловке (Вишнёвая, Набережная, Степная, Центральная), Новобирзуловке (Луговая, Мальцева), Новоалександровке (Полевая), Новоукраинке (Степная, Центральная, Школьная) и Привольном (пер. Абрикосовый, ул. Балковая, Вишнёвая, Гагарина, Гоголя, И. Франко, Ингульская, пер. Квитневый, Луговая, Молодёжная, Набережная).

Энергетики напоминают, что время отключений может незначительно сдвигаться, а подачу света после завершения работ восстанавливают постепенно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Николаевской области 28 и 29 августа: названы улицы, которые обесточат.

Также Politeka сообщала, десятки улиц останутся без электричества: графики отключения света в Николаевской области 27 и 28 августа.